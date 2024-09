Z Itabusom tudi do Ljubljane in Zagreba

Italijanski avtobusni prevoznik na dolge razdalje Itabus, ki je v lasti zasebnega železniškega podjetja Italo, bo s 16. oktobrom Ljubljano in Zagreb povezal z nekaterimi večjimi mesti v Italiji, kot so Benetke, Trst, Verona, Padova, Milan, Neapelj, Rim, Firence, Bologna, Ferrara in Turin, piše v sporočilu za javnost družbe.

Rešitev za tiste, ki želijo iz Italije priti v Slovenijo in na Hrvaško, bodo železniške in avtobusne povezave z enotno vozovnico: potniki bodo tako lahko z vlaki potovali do Mester (Slovenska tiskovna agencija, ki se sklicuje na avstrijsko agencijo APA, omenja tudi Trst), nato pa pot nadaljevali z avtobusom do Ljubljane in Zagreba. Prav tako bo iz slovenske in hrvaške prestolnice avtobus peljal potnike do Trsta oz. Mester, kjer bodo stopili na vlak. Predvidenih je šest voženj dnevno (tri v eno in tri v drugo smer), povezava z Ljubljano in Zagrebom pa je samo prvi korak na poti širjenja Itabusove mreže po Evropi, saj preučujejo tudi možnost vstopa v Avstrijo.

S 16. oktobrom bo prevoznik razširil svojo mrežo tudi na rimsko letališče Fiumicino z 12 vožnjami dnevno in beneško letališče Marco Polo s šestimi vožnjami dnevno, ki bodo to letališče povezale z mesti italijanskega severa, kot so Turin, Milan, Padova, Verona in Trst, pa tudi s tujimi destinacijami. Z oktobrom pa bo na splošno zaživelo več kot 380 novih povezav.