Z lažno poštnino so mu z računa ukradli 3000 evrov

Postojnski policisti so prijeli prijavo računalniške goljufije. Spletni uporabnik je pred tremi dnevi preko elektronske pošte prejel sumljivo sporočilo, za katerega je bil prepričan, kot naj bi bilo na prvi pogled razvidno, da mu ga je posredovala Pošta Slovenije. V njem je bila povezava za spletno plačilo poštnih stroškov v višini 2,87 evra. Odločil se je, da bo plačal in je zato v obrazec vnesel podatke o plačilni kartici. Nekdo jih je očitno zlorabil in na njegovem bančnem računu opravil več plačil, pri čemer mu je z računa ukradel 3000 evrov. V teku je preiskava postojnskih policistov.