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Kronika

Z nožem umorila očeta v domu starejših

V kraju Pavia di Udine na Videmskem

Spletno uredništvo |
Videmska |
10. sep. 2026 | 16:57
    Z nožem umorila očeta v domu starejših
    Karabinjerji, fotografija je simbolična (ARHIV)
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V domu starejših občanov v kraju Pavia di Udine se je danes v dopoldanskih urah zgodil umor: 61-letna ženska je tam obiskala svojega 91-letnega očeta in ga v trenutku, ko v bližini ni bilo drugih oseb, napadla z nožem. Ženska se je zatem predala karabinjerjem. Povod za zločin naj bi bile ekonomske težave, oba starša naj bi živela v domu starejših občanov, sicer v ločenih sobah, zaradi česar mati ni prisostvovala napadu. Truplo moškega je bilo odkrito nekaj minut po umoru, ko se je storilka že predala karabinjerjem.

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