Z nožem umorila očeta v domu starejših

V domu starejših občanov v kraju Pavia di Udine se je danes v dopoldanskih urah zgodil umor: 61-letna ženska je tam obiskala svojega 91-letnega očeta in ga v trenutku, ko v bližini ni bilo drugih oseb, napadla z nožem. Ženska se je zatem predala karabinjerjem. Povod za zločin naj bi bile ekonomske težave, oba starša naj bi živela v domu starejših občanov, sicer v ločenih sobah, zaradi česar mati ni prisostvovala napadu. Truplo moškega je bilo odkrito nekaj minut po umoru, ko se je storilka že predala karabinjerjem.