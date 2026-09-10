Arso opozarja na dolgotrajnejše nalive in na hudourniške poplave

Danes in v noči na petek bodo predvsem v zahodni, južni in osrednji Sloveniji nevihte z močnimi nalivi, opozarja Arso. Nad posameznimi območji se lahko zadržijo tudi do nekaj ur oziroma se pojavijo večkrat nad istim območjem.

Možna so razlivanja hudourniških vodotokov, posamezni vodotoki lahko tudi poplavijo. Večja verjetnost za poplave hudourniških vodotokov je v slovenski Istri, v spodnjem Posočju in v hribovitem svetu zahodne Slovenije. Na več območjih bo poplavljala tudi padavinska voda, so zapisali.

Danes bodo v večjem delu Slovenije nastajali močni in ponekod tudi dolgotrajni nalivi. Predvsem na Primorskem bodo možne tudi močnejše nevihte s sunki vetra, opozarja Arso.