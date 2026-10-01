Dipiazza podelil priznanje jadralki Caterini Sedmak

Caterino Sedmak, jadralko TPKSirena, je za njene dosežke včeraj tržaški župan Roberto Dipiazza v sinji dvorani v mestni hiši nagradil s posebnim priznanjem. Na pobudo predsednika zahodnokraškega rajonskega sveta Pavla Vidonija ji je podelil priznanje za naslov svetovne mladinske prvakinje v razredu Nacra 17, ki ga je poleti osvojila s Federicom Figlio di Granara.

Caterini je čestitala tudi tržaška občinska odbornica za šport Elisa Lodi, prisotni pa so bili tudi predsednik Sirene Igor Filipcic in Caterinina starša.

Kot je ob robu podelitve pojasnila Caterina Sedmak, se je priznanja zelo razveselila. »Veseli me, da župan prepoznava delo, ki ga opravljamo mladi in naše dosežke,« je dejala uspešna jadralka. V letošnji sezoni jo čaka le še italijansko prvenstvo, nato pa se bodo že začele priprave na novo sezono, ki se bo začela marca z znamenito regato Princese Sofie na Palmi de Mallorci. »Od naslednjega leta ne bova več tekmovala v mladinski konkurenci. Tako bova ciljala na to, da bova čim boljša v splošni konkurenci in da bova jadrala s čim manj napakami,« je poudarila Caterina Sedmak.

Prihodnje svetovno prvenstvo bo pomembno v vidiku tudi kvalifikacij za olimpijske igre, a Caterina priznava, da ima za cilj Brisbane 2032. »Italija ima v razredu Nacra 17 najboljšo ekipo na svetu. To sta prva jadralca sveta, dvakratna olimpijska prvaka Ruggiero Tita in Caterina Banti ter Gianluigi Ugolini in Maria Giubilei. Gre za najboljši posadki na svetu, tako da bo boj za olimpijske igre med njima in zaenkrat nimava možnosti. Bova pa gotovo ciljala na olimpijske igre 2032,« je poudarila ambiciozna jadralka.