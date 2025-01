Z okrepljenim jugom jutro za ta čas zelo toplo

Ob okrepljenem jugovzhodnem vetru so temperature danes ponoči po pričakovanjih povsod poskočile. V Trstu je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa ob 10. uri namerila natanko 15 stopinj Celzija, v Zgoniku 13,2 stopinje Celzija, v Koprivnem 13,7 in Gradišču 14,1 stopinje Celzija. Najmočnejši sunki jugovzhodnega vetra so presegali 60 kilometrov na uro, njegova hitrost pa je bila vsekakor visoka in je začela slabeti šele po 11. uri. Najnižje nočne temperature v gorah so bile nad ničlo.

Naše kraje je dosegla vremenska fronta. Čez dan se bodo pojavljale zmerne do močne padavine, vmes bodo lahko posamezne plohe in nevihte. V gorah bodo padavine obilne. Meja sneženja se je prehodno dvignila nad nadmorsko višino okrog 1600-1800 metrov, popoldne in zvečer se bo nekoliko spuščala.

Zvečer bodo padavine oslabele in v prvem delu noči povečini ponehale.

Jutri bo spremenljivo oblačno. Ponekod bodo lahko še nastale posamezne plohe.