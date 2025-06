Policiste so včeraj ob 9.40 obvestili, da se je na obalni cesti od Izole proti Kopru nekdo z rolko prevrnil v morje, poročajo Primorske novice. Policisti so ugotovili, da je samoudeležen 45-letni Izolan, ki je z rolerji peljal proti Kopru. Ko je prehiteval druge udeležence na kolesarski stezi, mu je zdrsnilo. Pri padcu se je lažje poškodoval, policisti so mu izdali plačilni nalog zaradi neprilagojene hitrosti.