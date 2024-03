»Za desnico levi Istrani niso pravi ezuli«

Desnica je v parlamentu vseskozi pazila, da ne bi v dopolnjeni zakon o dnevu spomina na fojbe in eksodus Italijanov iz Istre, vključili zanjo nezaželenih ustanov in društev. Zato je prej v senatu in nato v poslanski zbornici zavrnila vse predloge Demokratske stranke, da bi med drugim država financirala tudi raziskovalne dejavnosti tržaškega krožka Istra, znanstveno-raziskovalnega inštituta iz Rovinja in koprskega multimedijskega centra, ki delujeta v sklopu italijanske manjšine.

Za to si je med prvo obravnavo zakona v senatu prizadevala Tatjana Rojc, ki je v svoji glasovalni izjavi oktobra lani omenila zelo dragoceno delo, ki sta ga za sožitje v naših krajih opravila Giorgio Depangher in Marino Vocci. Oba sta bila begunca iz Istre in oba zagovornika politike sožitja ter sodelovanja. »Njun izvirni greh je bil, da sta bila levičarja in človeka odprtih glav, a zato ne manj Istrana in ezula,« meni slovenske senatorka.

Svoje predloge je Tatjana Rojc posredovala kolegom poslancem DS, katerih amandmaji so bili tudi zavrnjeni. Vlada je v zbornici, podobno kot v senatu, edino sprejela priporočilo, da bo vzela v pretres možnost vključitve drugih ustanov v zakon o 10. februarju. Gre za zelo splošno obvezo, tudi ker ni znano, kdaj bo parlament, če sploh bo, znova dopolnil zakon o dnevu spomina.