Za liter bencina in dizla bo treba odšteti 20 centov več

S torkom, ko se izteče trenutna ureditev določanja cen pogonskih goriv, bo zunaj avtocest in hitrih cest za liter 95-oktanskega bencina treba odšteti 1,755 evra, za dizel pa 1,848 evra, je razvidno iz objave na spletnih straneh gospodarskega ministrstva. To je 19,5 oz. 18 centov na liter več kot trenutno. Nove cene bodo veljale do 4. julija.

Vlada je namreč minuli teden sprejela uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, ki bo s torkom na bencinskih servisih zunaj avtocest za eno leto znova uvedla določanje cen 95-oktanskega bencina in dizla po posebni formuli in regulacijo marž, na avtocestah pa cene povsem liberalizirala. Vlada je začasno tudi odpravila nekatere okoljske dajatve, ki določajo končno ceno goriv.