»Za ljudi ob meji ni občutka«

Slovenija in Hrvaška se intenzivno pogovarjata o olajšanem prehodu meje za turiste in Slovence (teh je kar 110 tisoč), ki imajo v Istri in Dalmaciji počitniške hiše, nič pa o vsakdanjih težavah obmejnega prebivalstva, poroča Radio Koper Capodistria v italijanskem jeziku. Novinarka Barbara Costamagna je zbrala pričevanja slovenskih in hrvaških državljanov, ki dejansko ne morejo obiskati sorodnikov v hrvaški oz. slovenski Istri. »Če vstopim v Slovenijo, mi slovenska policija ukaže enotedensko karanteno, če se vrnem nazaj na Hrvaško pa me doma čaka 14-dnevna karantena,« je povedala gospa, ki živi v okolici Buj, njeni ožji sorodniki pa v Sečovljah. V takšni situaciji je na slovensko-hrvaškem mejnem območju več sto ljudi, poroča novinarka.

Koprski župan Aleš Bržan je medtem za Delo dejal, da ne vidi še razlogov za sproščanje nadzornih mejnih ukrepov na italijansko-slovenski meji, dokler se situacija v Italiji (tej državi še ni uspelo omejiti pandemije tako učinkovito kot Sloveniji, je dejal) ne bo umirila. Župani Kopra, Ankarana, Izole in Pirana se niso pridružili pozivu severnoprimorskih kolegov, ki so od notranjega ministra Aleša Hojsa zahtevali bolj odprto mejo z zahodno sosedo.