Za medicinsko rabo konoplje 66 %, za osebno pa 51 %

Večina volivcev se je na posvetovalnem referendumu v nedeljo strinjala, da se dopustita gojenje in predelava konoplje v medicinske namene. Za jih je bilo 66,68, proti pa 33,32 odstotka. Manj prepričljivo so volivci podprli legalizacijo konoplje za osebno rabo, saj jih je za glasovalo 51,54, proti pa 48,46 odstotka, kažejo delni neuradni izidi DVK.

Referenduma se je po doslej objavljenih podatki udeležilo skoraj 39 odstotkov volilnih upravičencev.

Volivci so na referendumu o rabi konoplje odgovarjali na dve referendumski vprašanji: Ali naj RS na svojem ozemlju dopusti gojenje in predelavo konoplje v medicinske namene? ter Ali naj RS na svojem ozemlju dopusti gojenje in posedovanje konoplje za omejeno osebno rabo?

Posvetovalni referendum o rabi konoplje v medicinske namene so predlagali v Gibanju Svoboda, v parlamentarni proceduri pa so referendumsko vprašanje preoblikovali v dve, torej tako o rabi konoplje za medicinske namene kot za osebno rabo. V času kampanje je bilo v ospredju ravno vprašanje legalizacije konoplje za osebno rabo.

Zagovorniki so prepričani, da bi ob sprostitvi uživanja konoplje za omejeno osebno rabo na tem področju uvedli tudi večji nadzor ter zagotovili standardizacijo in konkretnejše ozaveščanje prebivalstva, medtem ko so nasprotniki opozarjali, da bi imela legalizacija konoplje za osebno rabo negativne posledice za javno zdravje.

Opozicijski SDS in NSi sta tudi vložili zahtevo za ustavno presojo odloka o razpisu omenjenega referenduma, ustavno sodišče neustavnosti ni ugotovilo.

Referendumsko odločanje je v nedeljo potekalo še o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja o uvedbi preferenčnega glasu na volitvah DZ. Referendumi so potekali hkrati z volitvami poslancev iz Slovenije v Evropski parlament.

Pravico pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je podprlo 54,84 odstotka volivcev, proti jih je bilo 45,16 odstotka. Za uvedbo preferenčnega glasu na volitvah v DZ se je zavzelo 70,83 odstotka volivcev, proti jih je glasovalo 29,17 odstotka.