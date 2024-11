Za Primorski dnevnik spet nižja postavka

V predlogu porazdelitve sredstev iz zaščitnega zakona, ki ga je na današnji seji obravnavala deželna posvetovalna komisija za slovensko manjšino, je v okviru poglavja za medije in založništvo že drugo leto zapored prišlo do manjše dotacije za Primorski dnevnik v primerjavi s prejšnjimi leti. Lani se je dotacija s 57,14 odstotka znižala na 51,08 odstotka, letos pa se je zgodba ponovila. A če je takrat deželni odbornik za lokalno samoupravo in manjšinske jezike Pierpaolo Roberti odločitev utemeljil s poudarjanjem suverenosti dežele ter prošnjo nekaterih drugih medijev za povečanje dotacije spričo podražitev, pa tudi vračanje državnega denarja za založništvo, je tokratna poteza kljub zahtevam nekaterih članov komisije po pojasnilih ostala brez obrazložitve.

Na to se je odzvalo vodstvo podjetja DZP - PRAE, ki izdaja Primorski dnevnik, ki se čudi, da je v predlogu o porazdelitvi sredstev iz državnega zakona 38/2001 deželni odbornik Pierpaolo Roberti drugo leto zaporedoma potrdil nižanje dotacije za delovanje Primorskega dnevnika, tokrat celo brez obrazložitve, in da je dnevnik pravzaprav med vsemi primarnimi ustanovami Slovencev v Italiji edini, ki je bil spet deležen krčenja sredstev, in se sprašuje, kateri so pravi razlogi za takšno odločitev, ki ne temelji na nobenih realnih predpostavkah in ogroža finančno stabilnost in razvojne načrte podjetja.