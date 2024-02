Za pust prihaja globoko ciklonsko območje

Subtropski anticiklon, ki je dalj časa povzročal veliko vremensko stanovitnost in pogoste ter mestoma izrazite temperaturne obrate, bo v prihodnjih dneh oslabel. Večji del Evrope bo dosegla obsežna in globoka višinska dolina z atlantskim zrakom. Vremenska slika se bo od petka spremenila. Naši kraji bodo pod njenim vplivom zlasti od sobote do ponedeljka, ko bo prišlo do poslabšanja, medtem ko se bo prihodnji torek vreme predvidoma postopno že izboljšalo. Za razliko od dolgoročnih napovedi, o katerih smo poročali pred nedavnim, bo več padavin in manj mraza, sprememba pa bo glede na zdajšnje vremensko dogajanje prav tako občutna. Glavnina poslabšanja bo v soboto, ko bo središče ciklonskega območja najbližje in se bo zračni tlak predvidoma spustil do okrog 992 hektopaskalov.

Danes bo oblačno in zamegljeno ali ponekod megleno. Jutri bo anticiklon prvič delno oslabel in bo na vreme pri nas vplivala oslabljena vremenska motnja. Ob oblačnosti bodo jutri ponekod možne tudi občasne rahle padavine, lahko tudi v obliki rosenja.

V četrtek bo prehodno nekaj manj oblakov. Pihal bo jugozahodni veter.

V petek bo oblačno, ponekod bo občasno lahko že rosilo ali rahlo deževalo. Pihal bo južni veter.

V soboto in nedeljo bo oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo pogostejše in močnejše v nedeljo. Pihali bodo južni vetrovi. Ob morebitnem okrepljenem jugovzhodnem vetru v soboto ni izključeno, da bodo ob morju in v krajih blizu morja padavine le občasne ter bolj skromne in da bodo možna obdobja s suhim vremenom.

V ponedeljek se bo nadaljevalo povečini oblačno vreme z občasnimi padavinami. Nekoliko se bo ohladilo.

V torek kaže na postopno izboljšanje vremena.