Za Tatjano Rojc še en mandat v senatu

Tatjana Rojc, ki je kandidirala na listi Demokratske stranke, bo še naprej senatorka v Rimu. Rojc bo edina predstavnica iz Furlanije - Julijske krajine, ki bo v senatu zastopala opozicijo, saj so ostale tri stolčke zasedli predstavniki desnosredinske koalicije. V senatu bodo iz naše dežele sedeli tudi Luca Ciriani (Bratje Italije) in njegova strankarska somišljenica Francesca Tubetti ter predvidoma predstavnik Lige Marco Dreosto.

Kar se tiče poslanske zbornice, so »računi« nekoliko bolj zapleteni. Deželo FJK naj bi skoraj gotovo zastopali Massimiliano Panizzut (Liga), Walter Rizzetto (Bratje Italije), Vannia Gava (Liga), Nicole Matteoni (Bratje Italije), Graziano Pizzimenti (Liga) in Debora Serracchiani (Demokratska stranka), za zadnja dva stolčka pa se potegujejo Emanuele Loperfido (Bratje Italije), Ettore Rosato (Živa Italija) in Luca Sut (Gibanje 5 zvezd).