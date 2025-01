Za več slovenščine v gostinskih lokalih

Slovenski raziskovalni inštitut (Slori) si je zamislil pilotno akcijo PosluJEMO (tudi) v slovenščini, s katero želi spodbuditi rabo slovenskega jezika v gostinstvu. Projekt je nastal v tesnem sodelovanju s Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem (SDGZ), Kmečko zvezo, Zadružno kraško banko Trst Gorica in medijskim partnerjem Primorskim dnevnikom. Cilj akcije je lokalnim gostinskim ponudnikom zagotoviti podporo pri poslovanju s slovensko govorečimi strankami in s tem okrepiti dvojezičnost na območju poselitve slovenske skupnosti v Italiji.

Pobudniki so v pilotno akcijo vključili 20 gostinskih obratov, ki so včlanjeni v SDGZ in Kmečko zvezo ter prepoznavajo pomembnost poslovanja (tudi) v slovenskem jeziku: to ni le izraz spoštovanja jezikovne raznolikosti, ki je značilna za obmejni prostor na stičišču z Republiko Slovenijo, temveč je tudi priložnost za širitev kroga strank in krepitev kulturnih vezi med sosednjima državama.

V sklopu akcije bodo sodelujoči gostinski ponudniki upravičeni do več brezplačnih storitev, namenjenih spodbujanju in širjenju poslovanja v slovenskem jeziku. Izvajalci projekta jim bodo nudili prevod ali lektoriranje jedilnih listov in cenikov, nalepke z napisom PosluJEMO tudi v slovenščini za vhodna vrata, druge dvojezične nalepke za opremo prostorov (npr. spingere/rini, uscita/izhod), italijansko-slovenski glosarček za vsakodnevno sporazumevanje s strankami, trimesečno naročnino na Primorski dnevnik (ki bo na voljo strankam v gostinskih prostorih), možnost predstavitve gostinskega obrata v novi rubriki Primorskega dnevnika ter ugodnosti pri oglaševanju v dnevniku v času trajanja akcije.

Pobudniki projekta so pilotno akcijo začeli izvajati oktobra lani, najprej z vzpostavitvijo stika z vsemi vključenimi gostinci in obiskom njihovih obratov. Za usklajevanje projektnih aktivnosti, stike z gostinci in prevajanje je odgovorna Slorijeva raziskovalka in prevajalka Jasmin Franza.