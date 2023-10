Civilna zaščita iz FJK je za današnji dopoldan (ponedeljek) objavila rumeno opozorilo zaradi visokega plimovanja in poplavljanja morja.

Od današnjega poldneva do jutri (torek) opolnoči pa je za večji del dežele objavila novo oranžno opozorilo zaradi obilnih ali zelo obilnih padavin, neviht in močnega vetra. V zahodnih predelih deželne obale opozarja pred visokim plimovanjem in poplavljanjem morja. Za Tržaško je opozorilo rumeno zlasti zaradi visokega plimovanja in poplavljanja morja.