Za vodstvo DS v FJK se potegujeta Liva in Da Giau

V soboto, 29. oktobra, bo v Palmanovi potekala deželna skupščina Demokratske stranke v Furlaniji - Julijski krajini, na kateri bodo izbirali novega deželnega vodjo stranke, potem ko je dosedanji vodja Cristiano Shaurli odstopil. Kot je obvestila predsednica skupščine Tamara Blažina, sta kandidaturo napovedala bivši deželni svetnik Renzo Liva in sedanja svetnica Chiara Da Giau, ki sta vložila tudi lastna programska dokumenta. Po besedah Tamare Blažina gre za odlični kandidaturi, ki so ju podkrepili podpisi, ki predstavljajo celotno deželno stvarnost in ju spremljata že prej omenjena programska dokumenta.

Sobotna skupščina se bo začela z nastopoma obeh kandidatov, zatem so takoj sledilo glasovanje, na katerem se bo 103 člani skupščine odločilo o novem vodji. Zmagal bo kandidat oz. kandidatka, ki bo dosegel oz. dosegla največje soglasje.