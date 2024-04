Začela se je sezona klopov: kako naj se zavarujemo?

Kdor pogosto zahaja v naravo, je lahko v teh tednih že opazil kakega klopa, ki se je sprehajal po oblačilih, telesu ali pa se mu je celo uspelo prisesati. Nadpovprečne temperature so namreč letos anticipirale cvetenje, a tudi »sezono klopov«. Pred slednjimi pa se je treba poskušati zaščititi, tako s cepivom pred klopnim meningoencefalitisom (KME), kot s previdnostjo in temeljitimi pregledi telesa pred lymsko boreliozo, za katero cepivo ne obstaja. Obe obolenji, ki sta najpogostejši v poletnih mesecih, se prenašata z ugrizom okuženega klopa.

V Sloveniji več primerov

Tako Slovenija kot FJK sta območji, ki sta »gosto« poseljeni s klopi, po informacijah, ki so jih posredovale pristojne službe, pa je v Sloveniji dosti več primerov obolenj. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) se v Sloveniji število primerov obolenj z lymsko boreliozo in klopnim meningoencefalitisom po višku okužb leta 2020 zmanjšuje. Lani so zabeležili 2509 prijav obolenja z lymsko boreliozo in 62 prijav obolenja s klopnim meningoencefalitisom (leta 2022 pa 124). Višek primerov lymske borelioze so lani zabeležili sredi junija, in sicer nekaj manj kot 500 primerov, največje število primerov klopnega meningoencefalitisa pa je bilo 18.

Pri zdravstvenem resorju deželne vlade Furlanije - Julijske krajine pa smo se pozanimali o številkah v FJK. Odgovorili so nam, da so leta 2023 zabeležili pet potrjenih primerov lymske borelioze ter dva potrjena in pet »verjetnih« primerov obolenja s klopnim meningoencefalitisom. Med letoma 2012 in 2022 so zabeležili 70 primerov lymske borelioze, v istem desetletnem obdobju pa podobno primerov klopnega meningoencefalitisa, in sicer 63.

Trije odmerki cepiva

Eden izmed načinov, kako se zaščititi pred KME, je cepljenje. Tega na NIJZ priporočajo v bistvu vsem. Od leta 2019 je v Sloveniji v program cepljenja uvedeno cepljenje odraslih in otrok proti KME, in sicer za otroke po dopolnjenem enem letu starosti ter odrasle, ki v tekočem letu dopolnijo 49 let starosti. Cepljenje za to skupino se opravi s tremi odmerki cepiva.

Cepljenje proti KME je od leta 2013 brezplačno za vse prebivalce FJK. Z dežele so nam sporočili, da so od leta 2001 do začetka 2024 v celi FJK cepili 116.050 ljudi, od tega 33.057 otrok. Po treh odmerkih cepiva (drugi odmerek po enem do treh mesecev po prvem, tretji po devetih mesecih do enega leta) sledi še en odmerek po treh letih.

Repelenti in pregled telesa

Tveganje za okužbo, predvsem z lymsko boreliozo, pa lahko zmanjšamo tudi na druge načine, med drugim z uporabo repelentov, ki odganjajo klope, in nošenjem svetlih oblačil, ki pokrivajo čim večji del telesa (dolge hlače, dolgi rokavi, stisnjeni na zapestjih in gležnjih) ter zaprtih čevljev. Priporočljivo je, da ob vrnitvi iz narave opravimo temeljit pregled telesa, če pa opazimo, da je klop že prisesan, ga poskušamo čimprej odstraniti. Ker je bolezen virusna, specifičnega zdravljenja zanjo ni.