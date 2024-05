»Zame je bila ena najpomembnejših in najbolj pomenljivih slovesnosti«

Roberto Antonione, sedanji direktor Izvršnega sekretariata Srednjeevropske pobude, je leta 2004 kot državni sekretar pri italijanskem zunanjem ministrstvu v vladi Silvia Berlusconija zastopal italijansko državo na slovesnosti na trgu med Gorico in Novo Gorico ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo. Dogodek je po njegovem mnenju obmejnemu prostoru prinesel ogromno in prispeval k normalizaciji odnosov. Nevarnost nazadovanja pri tem zanj obstaja, ampak opaža, da prav tako obstaja volja po nadaljevanju sodelovanja.

Kakšen spomin imate na slovesnost ob vstopu Slovenije v EU?

Najprej zelo čustven, ker se je v tistem trenutku zaključevala zelo dolga pot. Italija je takrat predsedovala Evropski uniji in smo veliko prispevali k dokončanju tega širitvenega procesa – seveda ni šlo samo za Slovenijo, ampak tudi za druge države, bila je to številčno največja širitev v zgodovini EU. Bilo je zelo čustveno, ker je bila Slovenija ena od tistih držav, ki sem jih poznal veliko bolje od drugih, ker sem bil iz Trsta in to, da mi je italijanska vlada poverila nalogo, da predstavljam našo državo na uradni slovesnosti, je bil zame velik privilegij, veliko čustvo, zato je spomin zelo močen. Med drugim se spominjam, da je močno deževalo, morda je bila to edina razglašena nota, vendar je bilo vzdušje v znamenju velike radosti, velikega praznika, tudi velike ganjenosti. Med vsemi slovesnostmi, ki sem se jih udeležil, je bila ta gotovo ena najpomembnejših in zame najbolj pomenljivih.

Kaj je tisti dogodek prinesel obmejnemu območju in še posebej Trstu?

Obmejnemu območju in Trstu je ta dogodek prinesel ogromno, prispeval je, da so odnosi med našimi državami in skupnostmi postali vse bolj normalni. To je ozračje, ki se je dejansko zelo spremenilo v primerjavi s stanjem pred dvajsetimi ali tridesetimi leti. V nadaljevanju so se zvrstili zgodovinski dogodki: nanašam se na primer na vrnitev Narodnega doma, na dejstvo, da sta predsednika obeh držav počastila simbolna kraja za naši skupnosti in na splošno na klimo, ki je danes zdaleč boljša. Jaz sem zelo zadovoljen, da so mnogi prispevali k temu, da je danes veliko manj konfliktnosti in da se je vzpostavila normalnost. Seveda je vedno lahko se vračati k napakam preteklosti, vendar ugotavljam, da je ozračje popolnoma drugačno in zelo zelo pozitivno.

