Slovenija v EU: Prodi in drugi protagonisti 20 let pozneje

Dvajset let je, odkar je Evropska unija med svoje članice sprejela deset držav na en mah: Ciper, Češko, Estonijo, Latvijo, Litvo, Madžarsko, Malto, Poljsko, Slovaško in Slovenijo. Slednji je vrata EU odprl čustveno nabit in množično obiskan praznik na trgu obeh Goric. Ob tej obletnici smo se pogovorili s protagonisti tistega večera. To so tedanji predsednik Evropske komisije Romano Prodi, ki je največjo širitev v zgodovini EU dočakal ravno na goriškem trgu, takratni slovenski predsednik vlade Anton Rop in državni sekretar pri italijanskem zunanjem ministrstvu Roberto Antonione. S tržaškim umetnikom Francem Vecchietom pa smo obujali spomine na odkritje njegovega Mozaika nove Evrope na istem trgu. Intervjuje preberite v sredini, prvomajski številki Primorskega dnevnika.