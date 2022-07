Začeli so kovati evrske kovance

V Sveti Nedelji na Hrvaškem so začeli izdelavo hrvaških evrskih kovancev. Do konca leta jih bodo skovali 420 milijonov, v naslednjem letu pa po trenutnih načrtih še okoli 230 milijonov. Evri bodo na Hrvaškem zamenjali okoli 1,1 milijarde kovancev in 500 milijonov bankovcev, je sporočil guverner hrvaške centralne banke (HNB) Boris Vujčić. Začetek proizvodnje si je z guvernerjem HNB danes ogledal tudi hrvaški premier Andrej Plenković.

»Na trg nameravamo spustiti približno 3700 ton kovancev, skupaj z bankovci, ki jih bo okoli 350 milijonov, pa bi morali zadovoljiti potrebe po gotovini in za menjavo kune 1. januarja,« je dejal Vujčić.

Na kovancu za dva evra bo motiv zemljevida Hrvaške, na kovancu za en evro motiv kune, na kovancih za 50, 20 in 10 centov motiv Nikole Tesle, na kovancih za pet, dva in en cent pa črki HR, izpisani v glagolici. Na vseh kovancih bo tudi element šahovnice.