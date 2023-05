Gasilci so ponoči posredovali v Guminu, kjer je zagorela trinadstropna hiša. Ogenj se je vnel v podstrešju in se je nato razširil nad ostale prostore, pri čemer je bila stavba poškodovana in ni več vseljiva. 79-letni lastnik, ki na srečo ni bil poškodovan, je povedal, da je v popoldanskih urah pripravljal drva v podstrešju, kjer ni odstranil odpadnega materiala. Gašenje je bilo zahtevno, gasilci so intervencijo zaključili šele danes zjutraj.