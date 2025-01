Zaključili preiskavo proti Marku Rupniku

Prefekt dikasterija za doktrino vere, argentinski kardinal Victor Manuel Fernandez, je v intervjuju za tednik madridske nadškofije Alfa y Omega spregovoril tudi o primeru patra Marka Rupnika, ki je obtožen spolnih, psihičnih in duhovnih zlorab najmanj dvajsetih redovnicami. Rupnik, tudi znan mozaicist, je pred desetletji poučeval verouk na slovenskih šolah v Gorici. Leta 2023 je bil zaradi nepokornosti izključen iz jezuitskega reda, kmalu zatem ga je sprejela koprska škofija.

V intervjuju, ki je bil sicer posvečen možnosti natančnejše definicije duhovnih zlorab, je novinarka prefekta Fernandeza vprašala, če se kaj mudi z zaprtjem Rupnikovega primera, ki traja že dalj časa. Fernandez je dejal, da je dikasterij, pri katerem je zadolžen, končal z zbiranjem dokazov, ki je potekalo na različnih krajih, opravili pa so tudi prvo analizo zbranega gradiva.

»Zdaj delamo na tem, da bi ustanovili neodvisno sodišče, ki bi izpeljalo zadnjo fazo v okviru kazenskega sodnega postopka. V primerih, kakršen je ta, je primerno najti ustrezne osebe, ki bi to zadolžitev sprejele,« je sklenil argentinski kardinal. Ob tem je še omenil, da se dikasterij za nauk vere ukvarja s številnimi primeri duhovne zlorabe ter da so nekateri hujši od Rupnikovega, a da so medijsko manj izpostavljeni.

Primer Rupnika v Cerkvi odmeva tudi zato, ker so njegovi mozaiki v številnih cerkvah po svetu, med drugim v romarskih središčih Lurd in Fatima.