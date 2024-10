Zapora avtoceste med San Stinom in Latisano

Podjetje Autostrade Alto Adriatico obvešča, da bo v noči med soboto in nedeljo (od 20. do 8. ure) zaprt avtocestni priključek med krajem San Stino di Livenza in Latisano v obe smeri. Nadaljujejo se namreč dela za izgradnjo treh voznih pasov. Zapora je potrebna zaradi prestavitve varnostnih ograj in asfaltiranja novega odseka.

V tem času bodo morali tisti, ki vozijo na avtocesti A4 v smeri proti Benetkam, avtocesto zapustiti v kraju San Stino, ponovno pa bodo lahko vstopili na avtocesto pri Latisani. Kdor bo vozil na avtocesti A28 bo moral uporabiti izvoz za Portogruaro, na avtocesto pa se bo lahko vrnil na avtocesti A4 pri Latisani.