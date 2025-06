Zaprli volišča, na vrsti štetje glasov

Ob 15. uri so v Italiji in v FJK zaprli volišča, na katerih so se volivci izrekli o petih referendumskih vprašanjih. Do sinoči ob 23. uri je v Italiji glasovalo 22,73, v FJK pa 20,44 odstotka upravičencev. Za veljavnost referendumov je potrebno, da se glasovanja udeleži več kot polovica volilnih upravičencev, kot je zapisano v ustavi. Če kvorum ni dosežen, referendum ni veljaven.

Na vrsti je zdaj štetje glasov. Veliko je tudi pričakovanje za podatke o volilni udeležbi.

Prva štiri vprašanja so, kot je znano, zadevala pravice delavcev, peto referendumsko vprašanje pa skrajšanje dobe bivanja v Italiji, po kateri lahko državljani držav nečlanic Evropske unije zaprosijo za italijansko državljanstvo, z deset na pet let.