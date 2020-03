Zaradi preprečitve širjenja okužbe s koronavirusom so na območju Policijske uprave Koper do nadaljnjega zaprti maloobmejni prehodi Rakitovec, Brezovica pri Gradinu in Novokračine, sporoča PU Koper. Zaprli so tudi dve mejni cestni povezavi s Hrvaško, in sicer prometno povezavo Lisac-Sušak in Vele Mune-Starod, so še sporočili.