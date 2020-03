Zaradi koronavirusa »počitnice« za deset dijakov iz Italije

Čeprav (še) ni potrjenih primerov okužbe z koronavirusom, so preventivni ukrepi proti tej bolezni zdaj zajele tudi šole na Koroškem. Med njimi je tudi Zvezna gimnazija in Zvezna realna gimnazija za Slovence v Celovcu, kjer v t. i. Kugyjevih razredih obiskujejo to srednjo šolo tudi dijaki in dijakinje iz sosedne Italije in iz Slovenije.

Zaradi okužb s koronavirusom v Italiji je koroška Deželna izobraževalna direkcija uredila, da mora deset dijakinj in dijakov iz Italije oz. Furlanije - Julijske krajine še naprej, zaenkrat vsaj še ta teden, ostati doma v Italiji, kar pomeni, da se že drugi teden ne smejo udeležiti pouka v Celovcu. Ravnateljica Zvezne gimnazije in Zvezne realne gimnazije za Slovence v Celovcu Zalka Kuchling je sicer upala, da se bodo danes lahko spet vrnili v šolske klopi, vendar je koroška izobraževalna direkcija »odrejene počitnice« podaljšala. V pogovoru za medije je povedala, da ji je žal, da dijakinj in dijakov iz Italije že drugi teden ni k pouku.