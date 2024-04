Zaradi plazu zaprta avtocesta med Karnijo in Tabljo

Zaradi plazu, ki je zasul cestišče na avtocesti A23, je ta zaprta za promet v obe smeri med Karnijo in Tabljo. Gasilci iz Vidma so skupaj s kolegi iz Gumina in Trbiža danes okrog 6.30 posredovali na avtocesti A23 v Občini Amaro zaradi plazu, ki se je zrušil na cestišče. Gasilci so se najprej prepričali, da se nihče od voznikov in potnikov v avtomobilih, ki so vozili tam mimo, ni poškodoval zaradi plazu.

Kot rečeno, je ta odsek avtocestnega priključka zaprt za promet, na kraju sta tudi prometna policija in osebje podjetja, ki skrbi za avtoceste.