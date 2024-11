Zaradi zabodenega kontrolorja bodo jutri železničarji stavkali

Železničarji bodo jutri med 9. in 17. uro stavkali. Gre za odziv na današnji napad na kontrolorja, ki ga je na postaji Rivarolo v okolici Genove nek mlajši par zabodel, ker ju je pred tem na deželnem vlaku zalotil brez vozovnice, zaradi česar sta morala izstopiti.

Napadalca, šlo naj bi za 21-letnega državljana Egipta, s katerim je bilo 16-letno dekle, rojeno v Italiji, a egiptovskega porekla, so kmalu izsledili hvala opisom očividcev, ki so videli napad. Resneje poškodovanega 44-letnega kontrolorja so urgentno odpeljali v bolnišnico, ker je izgubil večjo količino krvi, ni pa v življenjski nevarnosti.