Zastrupil se je z ogljikovim monoksidom

Gasilci iz Codroipa so danes ob 14.15 posredovali v stanovanju v Codroipu na Videmskem, od koder se lastnik ni več javljal. Na mestu so izmerili visoko koncentracijo ogljikovega monoksida. Nadeli so si dihalne maske in prebili vrata. V stanovanju so v spalnici v prvem nadstropju naleteli na starejšega moškega, ki je brez zavesti ležal na postelji. Odprli so okna in prezračili stanovanje, pri čemer se je lastnik postopno prebudil iz nezavesti. Uspeli so ga obdržati budnega, dokler se zrak ni prečistil in so v sobo lahko vstopili reševalci deželne službe 118. Slednji so mu na kraju nudili prvo pomoč, nato so ga prepeljali v bolnišnico. Gasilci so zavarovali stanovanje in peč, iz katere je uhajal plin. Na kraju so bili karabinjerji.