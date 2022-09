Zelo obilno deževje v Markah terjalo najmanj devet življenj

V Markah je zaradi posledic obilnega deževja v poplavah umrlo najmanj devet ljudi. Pogrešajo tudi štiri osebe, med njimi dva otroka. Tako obilnih padavin niso pričakovali, pojasnjujejo pristojni, zato tudi ni bil razglašen vremenski alarm. V samo dveh urah pa je mestoma padlo 400 litrov dežja na kvadratni meter, kar je tretjina ali celo polovica celotnega letnega povprečja dežja.

Najhuje je bilo na območju med mestoma Ancona in Pesaro. Močno deževje je sprožilo številne zemeljske plazove ter velike hudournike vode in blata, ki so opustošili več krajev. Nekatere reke so poplavljale. Smrtne žrtve so povečini iz doline pri kraju Senigallia .