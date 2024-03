Gasilci iz Pordenona so včeraj dopoldne posredovali v kraju Fiume Veneto na Pordenonskem, kjer je zagorel avtomobil. Voznik je opazil dim, ki se je dvigal iz motorja in pravočasno ustavil vozilo ter izstopil. Gasilci so ogenj pogasili, hkrati so s tekočino ohladili tudi bližnji plinski števec. Vzroke požara še preiskujejo, v njem na srečo ni bil nihče poškodovan. Nastala pa je velika gmotna škoda, saj je bil avtomobil uničen.