Živimo, kot da bi imeli na voljo več planetov

Od danes človek ponovno živi na kredit na račun narave, saj smo tudi letos – podobno kot že štirideset let – prehitro porabili naravne vire in ekosistemske storitve, ki jih lahko naš planet obnovi v enem letu. Na kredit pravzaprav živimo že dobra dva meseca, saj je Italija dan okoljskega dolga dosegla 15. maja, Slovenija celo slab mesec prej, in sicer 18. aprila.

Ko bi vsi Zemljani živeli tako kot živimo v Italiji, bi za preživetje potrebovali toliko naravnih virov, kolikor jih lahko zagotovi 2,7 planetov. Drugje v EU ni nič boljše, saj vse članice unije dosežejo neslavni letni mejnik okoljskega dolga v prvih petih mesecih leta. Življenje na kredit na račun narave nastopi vsako leto bolj zgodaj in nihče ne ve, kako dolgo bomo lahko koristili rezerve, ki seveda niso neskončne.

Jemljemo več, kot imamo

Izračuni, s katerimi nam vsako leto postrežejo strokovnjaki organizacije Global Footprint Network, kažejo na zelo dramatično sliko in ne napovedujejo nič dobrega za prihodnost. Sočasno pa nam ponudijo odgovore in rešitve, saj so razlogi, zaradi katerih pride do vsakoletne ekološke zadolžitve, že dolgo znani: poraba človeštva je daleč prevelika.