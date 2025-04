ZKB Trst Gorica uspešno raste in vrača okolju

V zgodovini Zadružne kraške banke Trst Gorica bo leto 2024 ostalo zapisano kot še eno uspešno poglavje v pozitivnem nizu, ki ga zaznamuje rast in traja že več let. V lanskem letu so pri ZKB zabeležili rast vseh ključnih finančnih kazalnikov. Finančna plat pa ni edina s pozitivnim predznakom, saj pri banki, glavni sedež katere je na Opčinah, nadaljujejo tudi s podporo okolju, v katerem ta deluje.

Na bližajočem se občnem zboru – ta bo 9. maja – bo upravni odbor banke, ki mu predseduje Adriano Kovačič, članom in članicam predstavil nadvse pozitivne rezultate, ki potrjujejo stabilnost banke.

Ob koncu lanskega leta je skupna vrednost upravljanih sredstev dosegla 926 milijonov evrov, kar predstavlja 4,7-odstotno rast (+41 milijonov) v primerjavi z letom pred tem. Obseg vlog in depozitov se je povečal za 3,6 %, obseg upravljanja skladov in naložbenih zavarovanj pa za 4,5 %.

Lani je banka odobrila 657 novih posojil v skupni vrednosti 72 milijonov evrov, namenjenih predvsem mladim družinam ter malim in srednjim podjetjem za njihov razvoj. Svojo povezanost z lokalnim okoljem je ZKB Trst Gorica krepila tudi preko svojih komitentov, ki jih je bilo 23.722, med njimi 4135 članov in članic.

Celotni obseg poslovanja je presegel 1,4 milijarde evrov, kar predstavlja 3,9-odstotno rast v primerjavi z letom 2023. Hkrati se je izboljšal tudi količnik kapitalske ustreznosti CET1 Ratio, ki meri stabilnost bank – ta je znašal 22,9 %, kar je za 2,4 odstotka več kot leta 2023.