Zvezdniška zasedba začela snemanje v Miramaru

Po večdnevnih pripravah so danes v Miramarskem gradu in parku začeli snemati nekatere prizore akcijske komedije Lift, ki jo producira največji ponudnik pretočnih vsebin Netflix. Tu bodo snemali do torka, Netflixov film pa režira Felix Gary Gray, scenarij je napisal Daniel Kunka. Snemanje bo potekalo daleč od oči radovednežev, saj so filmsko prizorišče zaprli z vseh strani, ustvarjalci pa o novi produkciji molčijo.

Zato je o filmu znanega bolj malo. Do zdaj so izdali le, da bo Kevin Hart igral spretnega tatu, ki ga njegovo nekdanje dekle in FBI prepričata, da izvede nemogočo tatvino na letu iz Londona v Zürich. Snemanje so začeli februarja letos na Severnem Irskem, nato so se preselili v Benetke, kjer so posneli več prizorov. Poleg Harta so med bolj znanimi imeni tudi britanska igralka Gugu Mbatha-Raw in predvsem Španka Úrsula Corberó, ki je v Netflixovi seriji La Casa de Papel (Papirna hiša) odigrala enega glavnih likov (Tokio).

Kakšne prizore bodo snemali v Miramarskem parku, je skrivnost. Znano je, da bodo tudi v Trstu, tako kot v Benetkah, uporabili motorne čolne. Ker je Miramarski rezervat zaščiten in je po njem prepovedano pluti z običajnimi glasnimi motornimi čolni, bodo v tem primeru uporabili čolne na električni pogon.

Miramarski park bo zaradi snemanja za javnost zaprt do 24. maja, odprt bo le v nedeljo, a bo tudi takrat zaprto tamkajšnje parkirišče. Vodstvo Miramarskega gradu in parka je že pred dnevi poudarilo, da ta film ne pomeni le promocije zanje, temveč bodo z zaslužkom od snemanja lahko uresničili tudi dolgo načrtovan projekt. Nekdanje rastlinjake ob gradu bodo preobrazili v didaktične učilnice, kjer bodo otroci in najstniki odkrivali zanimivosti o tamkajšnjem parku.