Nad severnim Atlantikom in severnim delom Evrope je globoko ciklonsko območje. V višinah z okrepljenim zahodnim vetrom k nam doteka dokaj topel in prehodno bolj suh zrak.

Danes bo oblačno z rahlimi do zmernimi padavinami. Več dežja bo v vzhodni nižini. Na Tržaškem bodo padavine lahko znatne. Nad okoli 1800 - 2000 m bo rahlo snežilo. Pozno popoldne se bo od zahoda postopoma jasnilo, nastajale bodo meglice ali megla v pasovih.

Danes bo sprva deloma jasno in ponekod po nižinah megleno, dopoldne se bo od jugozahoda pooblačilo. Čez dan se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo in zvečer ponehale. Na severozahodu se bo popoldne ob močnejših padavinah meja sneženja spustila do okoli 1100 m.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.