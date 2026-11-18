Demokratska stranka (DS) in Južnotirolska ljudska stranka (SVP) predlagata, da bi slovenska manjšina v letu 2027 dobila od države 12 milijonov evrov in ne 10,5 milijona evrov, kot piše v predlogu državnega proračuna. V bistvu gre za poldrugi milijon evrov poviška.

Tozadevna popravka sta v proračunski komisiji italijanske poslanske zbornice v imenu DS vložila poslanka Debora Serracchiani, v imenu SVP pa poslanec Dieter Steger. Prvega je spodbudila slovenska senatorka Tatjana Rojc, drugega pa stranka Slovenska skupnost. Dobri dve desetletji je manjšina na osnovi zaščitnega zakona iz leta 2001 prejemala 10 milijonov evrov, lani pa je bil sklad povišan za pol milijona evrov.

Proračun za prihodnje leto bo najprej obravnavala poslanska zbornica, nato bo na vrsti senat. Doslej je bilo predloženih več kot šest tisoč popravkov večinske koalicije in opozicije, zato je računati, da bo vlada že takoj v poslanski zbornici odobritev proračuna vezala na zaupnico.