Tik ob obali v koprskem pristanišču je pred desetimi dnevi v morju plaval paket z zavitki kokaina, poročajo Primorske novice. Na koprski policijski upravi so glede odkritja za zdaj še precej skopi z informacijami. Potrdili so, da kriminalisti Policijske uprave Koper obravnavajo sum storitve kaznivega dejanja v koprskem pristanišču. Po neuradnih informacijah naj bi bilo v paketu od 30 do 40 kilogramov kokaina.

Predstavnica za odnose z javnostmi na PU Koper Anita Leskovec zaradi preiskave kaj več ni mogla razkriti. Informacijo o odkritju paketa v enem od luških bazenov je prvi objavil Radio Koper, poročajo Primorske novice.

Pred približno desetimi dnevi naj bi delavci z gradbišča v enem od luških bazenov ob obali opazili večji paket. Po nekaterih neuradnih informacijah naj bi ga potegnili na kopno. Pozneje se je izkazalo, da je bilo v njem več manjših paketov s prepovedano drogo. O najdbi so seveda obvestili policiste. Radio Koper je poročal, da naj bi v večjem omotu manjkal najmanj en paket.