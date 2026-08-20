Četrtek, 20. avgusta 2026

Zahodno Evropo je dosegla hladna fronta. Nad naše kraje pa se je prehodno razširilo območje visokega zračnega tlaka. Od zahoda prehodno doteka topel in nekoliko manj vlažen zrak.

Danes bo spremenljivo oblačno. Popoldne se bodo pojavljale nevihte, ki bodo lahko močnejše.

Danes bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozno popoldne se bo verjetnost za nevihte v zahodni polovici Slovenije povečala, na vzhodu pa bo še povečini suho. Pihal bo jugozahodnik, na obali jugo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.