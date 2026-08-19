Vesna Humar nova državna svetnica

Današnji volilni zbor za izbor novega predstavnika lokalnih interesov v 12. volilni enoti je postregel z dramatičnim vložkom, poročajo Primorske novice. 22 elektorjev je izbiralo med tremi kandidati, po preštetih glasovih pa je bil rezultat med Vesno Humar (Gibanje Svoboda) in Markom Švaro (SDS) izenačen. Odločil je žreb, ki je bil naklonjen nekdanji državni sekretarki na ministrstvu za Slovence v zamejstvu in po svetu.

22 elektorjev, ki zastopajo lokalne interese osmih občin ožje Goriške, je danes v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica volilo nadomestnega člana državnega sveta. Dosedanja predstavnica lokalnih interesov Elena Zavadlav Ušaj (na to mesto je bila imenovana kot članica SDS, pred letošnjimi volitvami pa je prestopila med Demokrate) je namreč prevzela mandat poslanke državnega zbora.

Volilna komisija je sicer potrdila tri uradne kandidate, Vesno Humar, Marka Švaro in Ambroža Gorjanca. Nekdanjo državno sekretarko na ministrstvu za Slovence v zamejstvu in po svetu sta predlagali Mestna občina Nova Gorica in Občina Brda, Gorjanca Občina Kanal ob Soči, Švaro pa občini Renče- Vogrsko in Šempeter-Vrtojba. Občine Ajdovščina, Miren-Kostanjevica in Vipava svojih kandidatov niso predlagale.

Že pred volilnim zborom se je pričakovalo tesen dvoboj med Vesno Humar (Gibanje Svoboda) in Markom Švaro (SDS), kar se je tudi zgodilo. Po uvodni predstavitvi obeh - Ambroža Gorjanca ni bilo - je sledilo glasovanje, rezultat pa je bil izenačen - enajst elektorjev je glasovalo za Vesno Humar, enajst pa za Marka Švaro. Zakon v tem primeru določa, da zmagovalca določi žreb, ta pa je bil tokrat naklonjen članici Gibanja Svoboda.