V Ulici Rigutti napad z nožem pri belem dnevu

Danes je v Trstu ponovno prišlo do nasilnega dogodka s prelivanjem krvi, ki se je zgodil pri belem dnevu. V Ulici Rigutti v bližini Drevoreda D’Annunzio na območju Stare mitnice je bilo malo po 13. uri pet oseb vpletenih v napad z nožem, štiri so utrpele poškodbe (ena naj bi bila huje poškodovana) in so jih reševalci službe 118 odpeljali v katinarsko bolnišnico. Vpleteni so bili štirje kosovski državljani in srbski državljan, vsi so dejavni v gradbenem sektorju. Na kraju napada so danes bili policisti, ki preiskujejo dogodek.

Poleg noža naj bi napadalci imeli s seboj tudi kladivo, so za Primorski dnevnik povedali policisti. Do nasilja je prišlo na cesti, pri hišni številki 13 oziroma 13/1. Napadeni naj bi se do kraja prepeljali z avtomobilom, za njimi pa prav tako napadalci, ki so jih zabodli, kar je bilo razvidno iz številnih madežev krvi na območju Ulice Rigutti.