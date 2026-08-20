Jadran začel priprave, ekipa je prenovljena in zelo motivirana

Za Jadranove košarkarje se je končal poletni premor. Pod vodstvom potrjenega trenerja Matije Jogana so se sinoči zbrala v športni dvorani na Rouni pri Briščikih, kjer so opravila prvi trening sezone 2026/27. Zagoreli in nasmejani obrazi niso skrivali zbranosti in motiviranosti, saj se v Jadranovih vrstah vsi še kako zavedajo, da jih čaka nova zahtevna sezone v meddeželni B-ligi.

Igralski kader je med poletjem doživel nekaj sprememb. Jadran so zapustili Lukas Jakin, Jernej Pregarc, Jan Pro, Ivan Gulič, Matteo Rolli, Gianluca Vecchiet in Miše Diminić. Slednjega je na centrskem položaju zamenjal izkušeni Aco Mandić (letnik 1984), ki je v zadnjih sezonah uspešno nosil dres Pordenona in se je pred kratkim preselil v Trst. Pod košema se bo boril tudi tržaški Slovenec Marco Pieri (2002), ki je v minuli sezoni igral v Arezzu.

Tretja in verjetno najodmevnejša okrepitev združene ekipe je novopečeni evropski prvak v starostni skupini U18 s Slovenijo Igor Stjepanović (2008). Osemnajstletni organizator igre je v lasti videmskega A-ligaša APU in prihaja na posodo. Na EP v Trentinu je bil med glavnimi nosilci slovenske izbrane vrste, ki je osvojila zlato kolajno. Desetčlansko postavo bodo sproti dopolnjevali mladi košarkarji iz ekip U17 in U19.

»Vesel sem, da začenjam svojo drugo sezono na Jadranovi klopi. Vitez in Ban sta med poletjem dobro opravila svoje delo. Dejansko smo 70 odstotkov lanske ekipe potrdili. Nekoliko smo skrčili igralski kader in na koncu tudi prihranili nekaj denarja, ki smo ga namenili mladinskemu pogonu,« je pred začetkom sinočnjega treninga dejal Jadranov trener Matija Jogan.

»Imamo izkušeno ekipo, v kateri pa bodo imeli mladi glavno vlogo. Več kot lani bo igral Persi, ki je simbol pripadnosti Jadranu. Največji izziv pa zame in za moje sodelavce predstavlja premostitev generacijske razliko med 18-letnim Stjepanovićem in 42-letnim Mandićem,« je o svoji ekipi povedal Jogan in dodal: »Meddeželna B-liga bo tudi letos zahtevna, obenem tudi zanimiva. Vse tri deželne ekipe, Pordenone, goriški Dinamo in Tržiški Falconstar so se močno ojačile, prav tako klubi iz Lombardije so zapravili veliko denarja za okrepitve. Prvotni cilj bo doseči obstanek brez igranja play-outa. Naše glavno orožje bosta morala biti ekipni duh in čut pripadnosti.«