Četrtek, 26. februarja 2026

Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka, vremenske fronte se pomikajo prek dela zahodne Evrope in Skandinavije. Nad naše kraje doteka za vetrovi severnih in zahodnih smeri toplejši in postopno bolj suh zrak.

Prevladovalo bo jasno do rahlo oblačno vreme s sorazmerno visokimi dnevnimi temperaturami v hribih.

Zjutraj bo po nekaterih kotlinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost, zmerno oblačno bo zjutraj tudi v Posočju. Čez dan bo sončno.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.