VREME
DANES
Sreda, 25 februar 2026
Iskanje
Reševanje

Vadili reševanje iz jaška

Tržaški gasilci so izboljševali vrvne tehnike in stabilizacijo ponesrečenca v ozkem prostoru

Spletno uredništvo |
Trst |
25. feb. 2026 | 18:52
    Vadili reševanje iz jaška
    Simulacija reševanja v jaških (GASILCI)
    Vadili reševanje iz jaška
    Simulacija reševanja v jaških (GASILCI)
    Vadili reševanje iz jaška
    Simulacija reševanja v jaških (GASILCI)
    Vadili reševanje iz jaška
    Simulacija reševanja v jaških (GASILCI)
Dark Theme

Delavca komunalnega podjetja AcegasApsAmga je med delom v kanalizacijskem jašku obšla slabost. Na kraj so prihiteli gasilci, ki so ga s specifičnimi vrvnimi tehnikami potegnili iz luknje in ga rešili. Do dogodka je prišlo včeraj (v torek) v Trstu, na srečo pa je tokrat šlo le za simulacijo nezgode, med katero so gasilci in delavci komunalnega podjetja vadili odziv na tak dogodek.

Do ponesrečenca so se gasilci spustili z vrvmi, vadili so tehnike, ki jih uporabljajo pri reševanju v luknjah in drugih ozkih prostorih. Vaja je bila priložnost tudi za piljenje veščin stabilizacije poškodovane osebe v jašku. Reševalci pa so se predvsem osredotočili na preverjanje kakovosti zraka s posebnimi instrumenti in prezračevanje jaška, da bi bilo delo v njem varno.

Gasilci in tehniki AcegasApsAmga poudarjajo, da so take vaje nujne za nabiranje izkušenj in učinkovito odzivanje na tovrstne nesreče pri delu.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: