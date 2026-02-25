Vadili reševanje iz jaška

Delavca komunalnega podjetja AcegasApsAmga je med delom v kanalizacijskem jašku obšla slabost. Na kraj so prihiteli gasilci, ki so ga s specifičnimi vrvnimi tehnikami potegnili iz luknje in ga rešili. Do dogodka je prišlo včeraj (v torek) v Trstu, na srečo pa je tokrat šlo le za simulacijo nezgode, med katero so gasilci in delavci komunalnega podjetja vadili odziv na tak dogodek.

Do ponesrečenca so se gasilci spustili z vrvmi, vadili so tehnike, ki jih uporabljajo pri reševanju v luknjah in drugih ozkih prostorih. Vaja je bila priložnost tudi za piljenje veščin stabilizacije poškodovane osebe v jašku. Reševalci pa so se predvsem osredotočili na preverjanje kakovosti zraka s posebnimi instrumenti in prezračevanje jaška, da bi bilo delo v njem varno.

Gasilci in tehniki AcegasApsAmga poudarjajo, da so take vaje nujne za nabiranje izkušenj in učinkovito odzivanje na tovrstne nesreče pri delu.