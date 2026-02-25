Med učenci Večstopenjske šole Opčine zabeležili primere garij in noric

Med učenci Večstopenjske šole Opčine so v prejšnjih dneh zabeležili primer garij, zato je ravnateljica Mara Petaros v sporočilu za starše povzela glavne preventivne ukrepe, ki jih je treba izvajati tako v šoli kot doma.

»Bolezen je blago nalezljiva, za prenos je potreben tesen in dolgotrajen stik. Glede na nizko tveganje prenosa se v šolah izvajajo sledeči ukrepi za preprečevanje prenosa okužbe: distanciranje in zdravljenje okužene osebe, ki s pravilnim zdravljenjem hitro okreva, ter čiščenje prostorov in pohištva z običajnimi detergenti,« je zapisala ravnateljica.

Učenci, pri katerih bi bila diagnosticirana okužba, se bodo lahko vrnili v šolo z zdravniškim potrdilom, ki potrjuje njihovo okrevanje. Čeprav v šolskem okolju težko pride do okužbe, tveganja ni mogoče popolnoma izključiti, je poudarila ravnateljica. Zato starši naj bodo še posebej pozorni na morebitne simptome, ki jih imajo njihovi otroci, in naj se po potrebi obrnejo na družinskega zdravnika ali pediatra.

Doslej samo en primer garij

»Garje so nenevarna in enostavno ozdravljiva nalezljiva bolezen, ki jo povzroča parazit (pršica). Ta prodre v površinsko plast kože in povzroča majhne, zelo srbeče poškodbe kože. Prenos poteka z neposrednim stikom (koža na kožo) z okuženo osebo ali, redko, s stikom z okuženimi osebnimi predmeti,« piše v sporočilu staršem.

»Zabeležili smo en sam primer, med drugim so starši zanj izvedeli v ponedeljek, otrok pa je bil zadnjič v šoli 13. februarja, ko smo imeli zadnji dan pouka pred začetkom počitnic,« je za Primorski dnevnik poudarila Petaros. Pršice zunaj človeškega telesa običajno poginejo v največ treh dneh, tako da je tveganje okužbe po njenem mnenju še toliko nižje. »Poleg tega primera garij pa imamo tudi norice. In to ravno v tretjem razredu openske nižje srednje šole, kjer se pripravljamo na izlet,« je pristavila ravnateljica.