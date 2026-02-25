V Dolini soglasno za EZTS Kras - Carso

Dolinski svetniki so včeraj kot prvi na Tržaškem soglasno sprejeli konvencijo in statut za sodelovanje Občine Dolina v Evropskem združenju za teritorialno sodelovanje EZTS Kras - Carso. Združenje bo svoje dejavnosti zagnalo s 160.000 evrov vrednim denarnim premoženjem, ki ga je za prvo leto delovanja zagotovila Dežela FJK, v prihodnje pa bo vsaka občina morala prispevati določen delež glede na ozemeljske razsežnosti (80 odstotkov) in število prebivalcev (20 odstotkov). »Naš prispevek bo glede na dana parametra 6,66-odstoten vsako leto. Se pravi, da bomo prvič odplačali 5323 evrov, v prihodnje pa se bo ta cena prilagajala glede na delovanje in potrebe EZTS,« je pojasnil Coretti.

Projekt je včeraj soglasno sprejelo vseh 15 svetnikov. Coretti je potrdil, da verjamejo, da bo Občina Dolina imela od vključitve v EZTS koristi, zlasti na področju trajnostnega razvoja turizma in geoparka Kras. »Gre za projekt, ki povezuje in v sodelovanju vidi priložnost za rast in mednarodno prepoznavnost širšega območja kot enotne identitete .«