Četrtek, 27. avgusta 2026

Nad zahodno Evropo je ciklon, nad severno Evropo in večjim delom Sredozemlja pa območje visokega zračnega tlaka, ki se je razširilo tudi nad naše kraje. V višinah od zahoda že doteka bolj suh in toplejši zrak.

Danes bo na obali in v nižinah jasno do rahlo oblačno. V hribih bo spremenljivo, popoldne bo oblačnost gostejša. Pihali bodo krajevni vetrovi. Spet ko nekoliko bolj vroče.

Danes bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.