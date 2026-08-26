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Nogomet

Trije goli Juventine v Vižovljah, zmagal tudi Kras Repen

Ekipa štandreškega društva je v 2. krogu pokala elitne in promocijske lige premagala Sistiano Sesljan. Kras Repen zmagal v Fiumicellu (dva gola Dennisa Pitacca)

Jan Grgič |
Vižovlje |
26. avg. 2026 | 22:22
    Trije goli Juventine v Vižovljah, zmagal tudi Kras Repen
    Nogometaši Sesljana in Krasa na arhivski fotografiji z Memoriala Samuel Pacor (FOTODAMJ@N)
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NOGOMET

POKAL ELITNE IN PROMOCIJSKE LIGE

Sistiana Sesljan – Juventina 0:3 (0:1)

Strelca: 18. Selva 11-m, 78. Selva, 90. Russian

Sistiana Sesljan: Reglia, Tomasetig (Mucci), Bonivento, Steinhauser, Interlandi (Riccio), Zenjili, Ciliberti, Marković (Ciabotaru), Madotto, Gotter (Cottiga), Crevatin (Almberger). Trener: Sestan.

Juventina: Caruso, Loi, Mantovani, Liut (Sgambella, Piscopo), Ranocchi (Russian), Bevilacqua, Dobre (Novati), Kanapari, Selva, Hoti, Trangoni (Loggia). Trener: Buonpunto.

Juventina je tudi na drugi pokalni tekmi zmagala. Sistiana Sesljan, ki je sicer nastopil z zelo spremenjeno postavo, bo v nedeljo igral ob 17. uri v gosteh v Fiumicellu.

Fiumicello – Kras Repen 1:2 (1:1)

Strelca: 8. Polvar (F), 13. Pitacco, 66. Pitacco

Kras Repen: Bonin, Verzegnassi, Tuccia (Catera), Male, Soban, Ermacora, Pescatori (Juren), Zecchini (Guštin), Bandi, Gajšek (Mlakar), Pitacco (De Lutti). Trener: Sandrin.

Nogometaši Krasa so v Fiumicellu nastopili z zelo pomlajeno postavo in so kljub temu odnesli domov vse tri točke. Oba gola je tokrat zadel Dennis Pitacco. Kras bo v nedeljo v Repnu ob 17. uri gostil Juventino.

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