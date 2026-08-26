V trčenju poškodovan motorist

Drevi okrog 19.45 se je na semaforiziranem križišču med ulicama Sauro in XXIV maggio v Gorici zgodila nesreča, v kateri se je poškodoval motorist. Z motornim kolesom aprilia 125 se je zaletel v levi bok avtomobila nissan qashai, ki ga je vozil moški. Poškodovanca so z reševalnim vozilom z oranžno triažno kodo prepeljali v goriško bolnišnico. Motorist je vozil iz Ulice Filzi proti Ulici XXIV maggio, avtomobil pa iz Ulice Sauro proti Ulici Duca d'Aosta. Po vsej verjetnosti je eden od dveh drugemu izsilil prednost, na kraju so lokalni policisti in gasilci.