Celjanom ni uspel podvig, igrali bodo v evropski ligi

Nogometaši Celja so na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za ligo prvakov doma po podaljšku izgubili proti Slovanu iz Bratislave z 1:2. Prva tekma na Slovaškem se je končala z 1:1, kar pomeni, da bodo Celjani evropsko pot nadaljevali v evropski ligi. Slovan je povedel z golom Andraža Šporarja v 18. minuti, izenačil pa je Svit Sešlar v 34. z bele pike. Celjani so bili v drugem polčasu podjetnejši, a niso uspeli tega kronati z zadetkom, namesto tega pa je Cristian Martinez v šesti minuti podaljška dosegel zmagoviti gol za Slovan. Celje je v prejšnjih dveh sezonah igralo v konferenčni ligi ter prišli do četrtfinala oziroma osmine finala. Hkrati je postalo drugi slovenski klub z igranjem v evropski ligi po Mariboru. Za preboj v evropsko ligo bo Celje dobilo 4,31 milijona evrov. Zmaga bo nato v ligaškem delu vredna 450.000, neodločen izid pa 150.000 evrov. Žreb za evropsko ligo bo v petek ob 13.00. Tekmeca Celja v glavnem delu evropske lige bosta tudi Juventus in Milan. V osrednji del lige prvakov (žreb bo v četrtek) so se uvrstili še Fenerbahče, Viking, ki je izločil zagrebški Dinamo, in AEK Atene.